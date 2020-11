Duitse overheid kroont bankhanger tot coronaheld

De video werd afgelopen zaterdag online geplaatst. In beeld verschijnt een oudere man die terugdenkt aan de winter van het jaar 2020. Hij vertelt over zijn tijd als 22-jarige techniekstudent. „Een onzichtbaar gevaar bedreigde alles waar wij van hielden”, aldus de grijze man, terwijl er op de achtergrond een spannend muziekje klinkt. „Plots lag het lot van dit land in onze handen. En dus verzamelden we al onze moed en deden we wat van ons werd verwacht, het enige juiste. Niets”, klinkt het resoluut.

„Dagen en nachten lagen we thuis op de bank en vochten we tegen de verspreiding van het coronavirus”, vervolgt de verteller. „Onze bank was de frontlinie en ons geduld was ons wapen.”

De campagnevideo eindigt met de boodschap van de overheid dat ’ook jij een held kunt worden door thuis te blijven’.

Maatregelen

Duitsland legde begin deze maand meer beperkingen op om de verspreiding van het coronavirus verder tegen te gaan. Zo zijn restaurants, kroegen, musea, attractieparken en sportscholen gesloten. Ook mag men in de openbare ruimte samenkomen met één ander gezin of met maximaal tien personen.