Bemanning Arctic Sunrise mag niet naar huis

De milieuorganisatie had vorige week gevraagd om uitreisvisa voor de 26 buitenlandse opvarenden aan het onderzoekscomité. Dat heeft nu negatief geantwoord op het verzoek voor de Deense opvarende Anne Mie Jensen. Greenpeace verwacht dat de andere opvarenden ook geen visum krijgen om Rusland te verlaten.

Volgens Greenpeace gaat Rusland in tegen de beslissing van het Internationaal Zeerechttribunaal (ITLOS). Het tribunaal bepaalde in november dat Rusland het onder Nederlandse vlag varende schip en zijn bemanning moest laten gaan, als Nederland een bankgarantie van 3,6 miljoen euro zou afgeven. Nederland heeft inmiddels aan die eis voldaan.

De opvarenden van de Arctic Sunrise kwamen onlangs op borgtocht vrij. Maar de aanklachten tegen de in totaal 30 opvarenden zijn niet ingetrokken. De Arctic Sunrise werd in september opgebracht tijdens een protestactie bij een Russische boorplatform in de Petsjorazee.

Mogelijk krijgen de opvarenden later alsnog gratie door een amnestiewet. Die is in de maak ter ere van verjaardag van de grondwet van de Russische Federatie, die 12 december 1993 werd aangenomen.