BuZa: reis alleen naar Noord-Italië als het echt nodig is

De aanscherping was volgens de zorgexperts nodig om nieuwe Nederlandse besmettingen te voorkomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu drong er eerder op aan ’zo snel mogelijk’ een strenger reisadvies af te geven. Anders dreigt het dweilen met de kraan open te worden, zei het hoofd Infectieziekten van het instituut dinsdag tijdens een gesprek met Kamerleden.

Tot dusver gold het advies van het ministerie om alleen af te reizen als dat nodig is, het ’oranje’ reisadvies, alleen voor een klein gebied ten zuiden van Milaan. Dat is nu uitgebreid tot heel Noord-Italië, inclusief bijvoorbeeld Genua en Bologna.

Een aantal gemeenten in Noord-Italië die zijn afgegrendeld vanwege de uitbraak van het virus kunnen beter helemaal gemeden worden, adviseert Buitenlandse Zaken. Sommige verzekeraars vergoeden een reis die wordt afgezegd vanwege een ’oranje’ reisadvies.

Het RIVM praat dinsdagmiddag de Tweede Kamer bij over de laatste corona-ontwikkelingen. Woensdag of donderdag zal er een groot debat over de virusziekte worden gehouden met minister Bruins (Medische Zorg).

Ⓒ BuZa

Virus grijpt om zich heen

In het risicogebied Noord-Italië grijpt het virus ondertussen om zich heen. Het Zuid-Europese land is vooralsnog het hardst getroffen. Bijna 2036 mensen zijn daar besmet, de meeste gevallen zijn vastgesteld in de noordelijke regio’s Veneto en Lombardije. In Italië zijn inmiddels 79 mensen overleden door het virus.