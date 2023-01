Beschieting Antwerpse woning waarbij meisje (11) omkwam ’waarschijnlijk afrekening drugsmilieu’

De daders hadden het rond 18.30 uur gemunt op een garagedeur in de Nieuwdreef, maar achter die deur - waar drie inslagen werden aangetroffen - bleek zich een leefruimte te bevinden. Het overleden kind werd waarschijnlijk niet door een kogel geraakt, maar kwam om toen een magnetron ontplofte als gevolg van een kogelinslag.

Het meisje werd ter plaatse gereanimeerd maar overleed in het ziekenhuis, zo bevestigt de politie Antwerpen. Twee andere familieleden zijn lichtgewond geraakt.

De straat werd na het incident afgesloten.

Drugsmilieu

Er wordt ook een gerechtelijk onderzoek opgestart naar een mogelijke link met het drugsmilieu, zoals bij soortgelijke aanslagen op woningen in Antwerpen vaak het geval is. Dat er daarbij slachtoffers vallen, is echter hoogst uitzonderlijk.

Burgemeester van Antwerpen Bart De Wever, die maandagavond te gast was in het tv-programma ’Terzake’, reageerde al kort op de feiten. „De getroffen familie staat bekend bij de politie, er zijn al eerder incidenten geweest”, aldus De Wever. „Ik hoop dat ik niet voor mijn beurt spreek, maar het lijkt er dus inderdaad op dat dit drugsgerelateerd geweld is. Het heeft alle schijn van een afrekening binnen de drugsoorlog die in Antwerpen gaande is. We zien het al langer: criminelen vallen huizen van andere criminelen aan. En wat ik al langer vreesde is nu ook gebeurd: er is een onschuldig slachtoffer gevallen. Vreselijk.”

