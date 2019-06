Noodweer vanmiddag: ’Ja, dezelfde taferelen als dinsdag’

Een inwoner van Amsterdam inspecteert deze week een scooter op de Sumatrakade. Ⓒ Richard Mouw

DE BILT - Opnieuw is zwaar onweer op komst. Het KNMI, Rijkswaterstaat en Weerplaza waarschuwen voor een zware avondspits vanwege een combinatie van noodweer en drukte door Pinksteren. Voor het hele land is code geel afgegeven. Het KNMI houdt er rekening mee dat later wordt opgeschaald naar code oranje. „Er gaan weer bomen sneuvelen.”