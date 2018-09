Massale hulp aan armen

Opvallend is dit jaar vooral dat veel grote bedrijven actief zijn. „Elke dag horen we van nieuwe initiatieven”, zegt Pien de Ruig van de landelijke koepel van voedselbanken in het AD.

Zo heeft afvalverwerker Sita vorige week bij Albert Heijn meer dan 30.000 producten ingeslagen. Het bedrijf wil „mensen in deze moeilijke tijd een steuntje in de geven”, zegt Pauline Hoekstra van Sita. Supermarktketen Lidl heeft 37.000 kerstbanketletters afgeleverd.

Ook banken zijn actief. Topman Gerit Zalm van ABN Amro heeft het personeel aangespoord om hun kerstpakketten of een deel daarvan dit jaar te doneren aan de voedselbank.