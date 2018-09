Doodstraf voor radicale moslim Bangladesh

De rechtbank oordeelde hem schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in 1971. Bangladesh scheidde zich toen af van Pakistan. Mullah werd schuldig bevonden aan moord, verkrachting en marteling.

Mullah, die alle beschuldigingen tegenspreekt, werd in februari veroordeeld tot levenslang. Zijn straf werd verzwaard door het hooggerechtshof toen hij in hoger beroep ging tegen zijn veroordeling.

Volgens de regering heeft de strijd aan meer dan 3 miljoen mensen het leven gekost, maar sommige onderzoekers schatten dat er veel minder mensen omkwamen: 300.000 tot 500.000.

Mullah was in februari veroordeeld door een rechtbank die in 2010 speciaal was opgezet door de huidige regering om mensen te berechten die ervan worden verdacht te hebben samengewerkt met Pakistaanse troepen die Oost-Pakistan (het huidige Bangladesh) ervan probeerden te weerhouden onafhankelijk te worden.

Meer dan 100 mensen zijn omgekomen bij protesten van voor- en tegenstanders van de speciale rechtbank sinds januari, toen de rechtbank zijn eerste uitspraak deed.