Voormalig stafchef schrijft onthullend boek over Melania Trump: ’Ze was te druk bezig met nieuw tapijt tijdens bestorming Capitool’

„Nee.” Dat was volgens Stephanie Grisham het erg korte berichtje dat ze op 6 januari kreeg van Melania Trump. Een minuutje eerder had Grisham de first lady via sms gevraagd „of ze wilde tweeten dat vreedzaam betogen het recht van elke Amerikaan is, maar dat er geen plaats is voor wetteloosheid en geweld.” Melania weigerde, ook al werd op dat moment het Capitool bestormd door aanhangers van haar echtgenoot die weigerden te geloven dat de presidentsverkiezingen correct waren verlopen. Bij de bestorming zouden uiteindelijk vijf doden vallen.

Tapijt

Het korte antwoord - volgens het boek had Melania Trump op dat moment „geen tijd omdat ze bezig was met een fotoshoot van een nieuw tapijt dat ze had gekocht - was de druppel voor Grisham. Hoewel ze al jarenlang in dienst was van de first lady, nam ze binnen een uur ontslag. Dit kon ze naar eigen zeggen niet langer verantwoorden. „Dat ene berichtje heeft mij gebroken”, schrijft ze in het boek. „Ik heb haar lang verdedigd tegen allerhande beschuldigingen, maar ook ik zie haar nu als een soort Marie-Antoinette, de gedoemde Franse koningin (die in de nasleep van de Franse Revolutie onder de guillotine terechtkwam, red.). Afwijzend, verslagen, losgeslagen van de realiteit.”

Samenzwering

Grisham, de perssecretaris die erom bekendstaat gedurende haar hele periode in het Witte Huis nooit een persconferentie te organiseren, houdt het daar niet bij. Zo was Melania er volgens Grisham rotsvast van overtuigd dat de presidentsverkiezingen vervalst waren en dat haar echtgenoot dus onrechtmatig had verloren. „Daarom weigerde ze ook om Jill Biden (haar opvolgster als first lady, red.) uit te nodigen en ervoor te zorgen dat de overgang vlot zou verlopen. Ik probeerde haar uit te leggen dat er kleine onregelmatigheden voorkomen bij elke verkiezingen, maar dat er geen grote samenzwering was om haar man uit het Witte Huis te krijgen. Ze weigerde het echter te geloven.”

Het kamp van Melania Trump reageerde intussen al met een persbericht op de aantijgingen. „Het doel van dit boek is duidelijk: een poging om zichzelf goed te praten na een vreselijke prestatie als perssecretaris en onprofessioneel gedrag in het Witte Huis. Door onwaarheden en verraad probeert Grisham geld te verdienen over de rug van mevrouw Trump.”

Voormalig first lady Melania Trump. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

In het boek ’I’ll take your questions now: what I saw in the White House’, dat op 5 oktober uitkomt, zou Grisham volgens Politico ook nog onthullingen doen over Donald Trump en zijn schoonzoon Jared Kushner. „Grisham heeft geheimen over Donald Trump waar zelfs Melania niets van weet”, zo schrijft Politico.