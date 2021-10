Buschauffeur op station Emmen uit de bus gesleurd en mishandeld ’door 30 man’

De buschauffeur werd door de aanvallers uit de bus gesleurd en buiten de bus mishandeld. Hierbij liep hij verwondingen op, daarbij werden ook kledingstukken van de buschauffeur vernield. De chauffeur gaat vrijdag voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens getuigen zijn er 7 mensen door de politie aangehouden.

FNV luidt de noodklok. Volgens de organisatie is er bij de helft van de ritten die worden uitgevoerd in het gebied sprake van bedreigingen.

Gratis met de bus

De aanvallers waren ’veiligelanders’ die gratis met de bus vervoerd wilden worden. Meerdere aanvallers zouden beschonken zijn toen zij de buschauffeur aanvielen.

Een aantal weken geleden werd dezelfde buschauffeur ook al zwaar mishandeld. Hij liep toen ook lichamelijke verwondingen op.

Edwin Kuiper van FNV Streekvervoer: „Het was het tweede incident van de dag. Eerder deze dag werd ook een buschauffeur bedreigd. Omdat de buschauffeur alleen was, liet hij de passagiers die hem bedreigden maar gratis meerijden om problemen te voorkomen. In bijna alle gevallen is de aanleiding van de incidenten dat passagiers niet willen betalen voor de trein- en busrit. Ook moet worden opgemerkt dat deze week het betalingssysteem binnen de pendelbus defect was, nu deze donderdag weer klaar was, moesten de passagiers weer betalen en direct ging het vandaag weer mis.”

Noodklok

FNV luidt de noodklok: „Er is een escalatie van geweld tegen personeel in trein en bus, dit moet stoppen. Wij roepen alle partijen, gemeenten, provincie, overheid en werkgevers op hun verantwoordelijkheid te pakken en snel met een structurele oplossing te komen.”

De chauffeurs geven aan dat het aantal bedreigingen nu ongeveer 50 procent is van alle ritten die die uitgevoerd worden. „Dit is onacceptabel. Het is veelal verbaal geweld waarbij ook bepaalde handgebaren gebruikt worden die zeer intimiderend zijn. Chauffeurs eisen verscherpte maatregelen op en rond de bus. Optimale beveiliging in de bus, maar ook bij de opstap. Eerder dit jaar hebben Qbuzz-chauffeurs van de reguliere lijn 72 en 73 dit ook aangegeven, dit kwam ook naar voren in een enquête die door FNV Streekvervoer is uitgezet onder de buschauffeurs van Qbuzz. De buschauffeurs van Qbuzz zijn momenteel in gesprek met het ministerie van Justitie om hun eisen te kracht bij te zetten.”

Meerdere mishandelingen

Eerder deze week vond ook een mishandeling plaats in de trein tussen Zwolle en Emmen. Meerdere werknemers van Arriva zitten ziek thuis vanwege het aanhoudende geweld van de zogenaamde ’veiligelanders’.

Edwin Kuiper van FNV streekvervoer: „Wij pleiten voor scherper toezicht op de trein en willen dat er structurele oplossingen komen. Dat wil zeggen, continue beveiliging op de trein en bus. Maar ook op de stations en haltes moet scherper toezicht komen, liever vandaag dan morgen. Er zijn teveel incidenten, het is wachten op een moment dat het finaal uit de hand gaat lopen en de gevolgen onomkeerbaar zullen zijn.”