Onrust op station Emmen, ’buschauffeur mishandeld’

Volgens FNV Streekvervoer liep de buschauffeur wel degelijk verwondingen op bij het opstootje.

Volgens getuigen zouden er 7 mensen zijn aangehouden, maar daar is volgens de politie desgevraagd geen sprake van. „Er ontstond een opstootje met duw en trekwerk in de drukte en er is niemand aangehouden. Wij hebben nog geen aangifte binnen, maar het kan zijn dat de chauffeur dat vandaag nog doet”, aldus woordvoerder Thijs Damstra.

Edwin Kuiper van FNV Streekvervoer geeft aan dat hij het verhaal meerdere keren heeft geverifieerd bij de buschauffeur en dat hij hem gelooft. „Hij is door een grote groep, hij heeft het over 30 man, aangevallen en mishandeld. Volgens hem en omstanders zijn er wel mensen aangehouden. Zijn kleren zijn verscheurd en hij gaat vandaag naar het ziekenhuis om zich te laten behandelen.”

Volgens de vakbond heeft de man pijn aan zijn hoofd, rug en borst. De chauffeur doet volgens FNV vvrijdag samen met zijn werkgever Qbuzz aangifte bij de politie van zware mishandeling.

Hoe het kan dat de verhalen van de politie en van de chauffeur zo uiteenlopen, weet Kuipers niet. „Dit is de chauffeur zijn verhaal en wij geloven hem.”

„Het was het tweede incident van de dag. De chauffeur werd donderdag eerder al bedreigd. Omdat de buschauffeur alleen was, liet hij de passagiers die hem bedreigden maar gratis meerijden om problemen te voorkomen”, zegt Edwin Kuiper van FNV Streekvervoer. „In bijna alle gevallen is de aanleiding van de incidenten dat passagiers niet willen betalen voor de trein- en busrit. Ook moet worden opgemerkt dat deze week het betalingssysteem binnen de pendelbus defect was, nu deze donderdag weer klaar was, moesten de passagiers weer betalen en direct ging het weer mis”,

Noodklok

FNV luidt de noodklok: „Er is een escalatie van geweld tegen personeel in trein en bus, dit moet stoppen. Wij roepen alle partijen, gemeenten, provincie, overheid en werkgevers op hun verantwoordelijkheid te pakken en snel met een structurele oplossing te komen.”