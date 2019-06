Politie pakt ten onrechte ANP-journalist op bij Pegida demonstratie

Ⓒ MaricMedia

EINDHOVEN - De politie heeft zaterdagmiddag in Eindhoven Pegida-aanhangers ten onrechte een ANP-journalist en zijn vrouw aangehouden. De twee zijn inmiddels weer vrijgelaten, zo laat de lokale politie via Twitter weten. „Hun gedrag nabij de Pegida-aanhangers was in onze ogen verdacht en daarom werd het tweetal meegenomen naar het bureau.”