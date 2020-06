Edese ’vriend’ van omgekomen Shelley (22) langer vast, verdacht van moord

Het is een komen en gaan van hulpdiensten, agenten en forensisch medewerkers in witte pakken dinsdagavond in de Gelderse plaats, niet ver van station Ede-Wageningen. Het onderzoek trekt, mede door de politiepost die meteen naast de flat wordt gezet, veel aandacht in de normaal gesproken rustige wijk. Enkele vriendinnen van Shelley vallen elkaar huilend in de armen.

Aan het begin van de avond wordt de politie ingelicht door één van de inmiddels vrijgelaten verdachten. Wanneer de veiligheidsdiensten arriveren, worden twee mannen meteen geboeid en op de grond gezet op een van de etages van het appartementencomplex. Ook een derde verdachte wordt opgepakt. Hij is de 23-jarige man die nog als enige vastzit en vrijdag is voorgeleid aan de rechter-commissaris, die bepaalde dat de man nog zeker twee weken vast blijft zitten in voorarrest, meldt een zegsman van de rechtbank. Het zou gaan om de vriend van het slachtoffer. De twee woonden ook samen, meldt de Gelderlander.

Vrijgesproken tweetal

De politie zegt ’in gesprek’ te blijven met de twee vrijgelaten mannen, een 21-jarige Edenaar en een 27-jarige Wageninger. Zij zijn broers van elkaar, zegt advocaat Roy van der Wal tegen De Telegraaf. Hij staat een van de mannen bij. Uit het onderzoek blijkt dat ze niet betrokken zijn bij de mysterieuze dood van de twintiger. Al snel gingen foto’s van de aanhouding van de twee - duidelijk herkenbaar - rond in lokale Whatsappgroepen. Van der Wal bevestigt dat er ernstige verdenkingen zijn richting de hoofdverdachte - van moord tot zware mishandeling. Een zegsvrouw van de politie wilde daar vrijdagavond niets over kwijt.

Wat er zich precies heeft afgespeeld in de woning is nog altijd onduidelijk. Het onderzoek ter plaatse gaat de bewuste avond urenlang door. Tientallen omwonenden die alles vanaf de straat gadeslaan, zien talloze cameraflitsen uit de woning komen. Het complex zelf is op dat moment groots afgezet met linten. Medewerkers van de forensische dienst lopen in en uit het appartement op de derde etage. De bosjes achter de flat worden meerdere malen nagelopen door agenten met zaklampen. Buurtbewoners spreken openlijk hun zorgen uit over het lot van het slachtoffer en haar laatste momenten.

Schok onder nabestaanden

De politie stelt nauw contact te houden met de nabestaanden en dan met name met de moeder van Shelley, maar dat kwam pas te laat op gang. „Het heeft in dit geval te lang geduurd voordat er familierechercheurs aan deze mevrouw zijn gekoppeld. We vinden dat spijtig en dat hebben we de moeder ook laten weten.”

Op Facebook delen velen hun medeleven met de familie van het meisje. „Het is de ergste nachtmerrie wat je als ouders kan overkomen. En dan die onzekerheid, hoe wat waar en waarom?”, schrijft een van hen.

Tips? Mail [email protected]