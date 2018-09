Miljoen schade na plunderfeestje in villa

Door foto's die de tieners zelf maakten en op internet plaatsten wist de politie deze week 16 'feestgangers' op te pakken, meldde CNN donderdag.

„Ze schepten op over het feestje en fotografeerden zichzelf in de woning en met gestolen spullen in hun handen”, lichtte een politiewoordvoerder toe. Het feestje begon in de achtertuin, maar toen een aantal jongeren besloot de villa binnen te gaan draaide het uit op een massale plundering.

Middeleeuwse harnassen, maatpakken en een opgezet luipaard ter waarde van een kwart miljoen dollar verdwenen uit de villa. De meeste verdachten zijn jonger dan 18, drie van hen hebben de volwassen leeftijd net bereikt.