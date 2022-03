Oekraïne oversluiert slotdebat verkiezingen

Marijnissen ageert tegen de in haar ogen te soepele houding van Hermans (VVD), Segers (CU) en Klaver (GL) over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Zij ziet hoe sommige wijken al eerder gebukt zijn gegaan onder andere grote vluchtelingenstromen, vooral zwakkere wijken.

Maar VVD’er Hermans ziet geen wolkje aan de lucht. „Dit gaat ons lukken”, bezweert ze in eerste instantie. Iets later nuanceert ze dat dat vooral geldt voor de 50.000 opvangplekken die het kabinet al heeft toegezegd. „Het is moreel het juiste om te doen”, vindt ook CU’er Segers. Maar Marijnissen stelt: „Het is te makkelijk gezegd dat we dit even gaan regelen.” Volgens haar komt de last van de opvang vaak terecht in de buurten waar de inkomens het laagste zijn.

Voorzichtig

Ook op het gebied van wapenlevering aan Oekraïne heeft Marijnissen een andere kijk op de zaak dan haar debatpartners, wat de SP betreft is het beter daar voorzichtig mee te zijn. „Heel je hart schreeuwt: we moeten wat doen. Toch is je hoofd koel houden verstandig in zo’n conflict.” Dat vindt Segers een ’moeilijk verhaal van Marijnissen’: „Oorlog is nooit een oplossing. Maar die mensen de rug toekeren ook niet.”

Knettert

Het is een van de weinige momenten dat het debat echt knettert, waar de lont vooraf al deels uit is door het afhaken van partijleiders Rutte (VVD), Kaag (D66) die in de Eerste Kamer moeten zijn en de zieke PVV-voorman Wilders. Het Oekraïne-debatje tussen Hoekstra (CDA), Jetten (D66) en Ploumen (PvdA) komt bijvoorbeeld nooit van de grond. Hoekstra en Jetten manifesteren zich vooral als ministers, Ploumen kan niet veel meer dan complimenten uitdelen voor de kabinetsaanpak in de oorlog.

GL-leider Klaver probeert zich op zijn beurt vooral te manifesteren als grote verbinder, op dezelfde manier waarop PvdA’er Samson ooit furore maakte. Maar CU-leider Segers, die ook de discussie met Marijnissen zoekt, ziet in Klaver geen vredesduif, maar eerder een provocateur. „Waar ik probleem mee heb is dat GL valse tegenstelling schetst tussen een koe en een huis.” Klaver vergroot volgens hem het stikstofprobleem uit eigen verkiezingsgewin. „Ik ben dol op deze bedrijven”, probeert Klaver nog. Tegelijkertijd wil hij het mes diep in de veestapel. Onnodig meent Segers. „Wat u iedere keer doet is provoceren.”

De krappe woningmarkt zorgt voor wapengekletter tussen CDA’er Hoekstra en SP’er Marijnissen. Die laatste wil dat het kabinet de huren bevriest, zeker nu de laagste inkomens hard in de beurs worden getroffen door de Oekraïne-oorlog. Hoekstra is er niet voor te porren. „Huren bevriezen betekent minder geld naar corporaties” pareert hij. „Het is het paard achter de wagen spannen.” Hij laat zich wel meermaals aanwrijven dat het CDA voor het invoeren van de verhuurdersheffing was, terwijl zijn partij dat juist weigerde.

Confrontatie

Maar het lukt PvdA-leider Ploumen dan weer niet om een confrontatie met Hermans uit te lokken over het thema ’veiligheid’. De VVD heeft het volgens Ploumen ’laten afweten’ bij ’investeringen in veiligheid van de wijk’, terwijl de liberalen volgens haar ’gewone mensen wel keihard aanpakken’ als ze ’een keer een formuliertje verkeerd invullen’. Maar Hermans vermijdt de discussie. Ze wijst erop dat de VVD en de PvdA in de gemeente Den Haag juist samen hebben gewerkt aan veilige wijken. „We moeten niet te somber zijn over de stappen die we hebben gezet. Volgens mij kunnen VVD en PvdA elkaar de hand schudden.”