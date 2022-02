Poes Rosa beschoten en kogel doorboort darmen: ’Dachten eerst dat het een bijtwond was’

Premium Binnenland

Bever graaft zich een weg door kade bij Vianen: ’Het water gutste erdoorheen’

Het Waterschap Rivierenland is verrast door de graafwerkzaamheden van een bever, die een tunnel van vier meter lengte had gegraven onder een kade tussen Vianen en Lexmond. Daardoor stroomde er water in de lagergelegen polder.