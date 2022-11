Hoofdverdachte Theo E. in Jumbo-zaak vrijgelaten

Dat heeft de Raadkamer van de rechtbank Noord-Nederland woensdagmiddag besloten. Wat meewoog bij het besluit is dat de zaak erg omvangrijk is en dat nog geen enkel zicht is op een datum voor een inhoudelijke behandeling. Die zal er vermoedelijk, zo meldde deze krant eerder al, pas in 2024 zijn.

Crosscoureur

De voormalig Drentse crosscoureur E. wordt gezien als hoofdverdachte in de zaak. Hij zat sinds 13 september vast nadat de FIOD en de politie-invallen deden in heel Nederland. Dit in een grootschalig onderzoek naar witwasconstructies met onroerend goed, btw-fraude in de autohandel en dubieuze contacten in de motorcrosswereld.

Theo E. en Jumbo-topman Frits van Eerd kennen elkaar via het racen. Jumbo sponsorde ook een team van de 58-jarige hoofdverdachte en voormalig Drents crosscoureur. Afgelopen week brachten De Telegraaf en Dagblad van het Noorden het nieuws dat het Openbaar Ministerie een verband onderzoekt tussen de witwaszaak rond de Jumbo-topman, hoofdverdachte Theo E. en paardenfokbedrijf Nijboer Stables in Assen. Dat bedrijf staat centraal in een omvangrijke strafzaak rond drugshandel, wapenbezit, witwassen en fraude.

De advocaat van Theo van E., Fred Kappelhof, zegt „dat de verdediging tevreden is met deze beslissing van de rechtbank.”