Oud-docent ontfermt zich over afgeschreven, kreupel geitje

Door Chris Ververs

Oosterhout - Het vier weken oude melkgeitje Judith als variant op de vertelling van het lelijke eendje. Dit lieflijke sprookje voltrekt zich momenteel in het Gelderse Oosterhout bij oud-agrarisch docent Johan den Hartog (72). „Ze dartelt overal in huis achter me aan!”