Explosie Kabul door ongeluk met raket

Een explosie heeft donderdag het zwaarbewaakte hoofdkwartier van de internationale troepenmacht ISAF in de Afghaanse hoofdstad Kabul opgeschrikt. Met terreur had de ontploffing nu eens niets te maken; volgens de politiechef van Kabul ontplofte per ongeluk een raket in het naburige gebouw van de Afghaanse inlichtingendienst. Niemand raakte gewond, zei hij tegen de BBC.