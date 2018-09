Weer onregelmatigheden Alpe d'HuZes-geld

De subsidie voor de inmiddels in opspraak geraakte Inspire2Live is onmiddellijk geblokkeerd door KWF. Het zou gaan om een bedrag van 1,4 miljoen euro. Dit was eerder als subsidie vanuit het Alpe d’HuZes/KWF-fonds toegezegd aan de Stichting Inspire2Live. Deze stichting zou zorg dragen voor een goede, accurate besteding van de subsidiegelden, maar heeft inmiddels toegegeven daartoe niet in staat te zijn.

Controle

Volgens KWF is er ,,oprecht” niet met geld gesjoemeld, maar kunnen vraagtekens worden geplaatst bij een zorgvuldige toezicht van vijf van de in totaal 53 projecten. KWF-directeur M. Rudolphie concludeert nu na een wekenlange interne controle: ,,Als subsidiegever hebben we bij enkele van de 53 grote en kleine projecten die met Alpe d’HuZes-geld worden bekostigd, te lang de situatie van gebrekkig toezicht laten bestaan. Ook hebben we ingestemd met beheersconstructies die we nu minder wenselijk vinden.”

Diner

Eerder dit najaar kwam de Kankerbestrijding al hevig onder vuur te liggen toen bleek dat zij aanvankelijk geen weet had van het exorbitante, zelfstrelende uitgavenpatroon van Inspire2Live. Ruim 150.000 euro van de binnen geharkte sponsorgelden werd besteed aan congressen, hotels en diners; bijna 700.000 euro aan onduidelijke management- en organisatiekosten.

De projecten waarbij geconstateerd is dat het toezicht niet optimaal is geregeld zijn: het programma Understanding Life (gericht op internationale samenwerking tussen KWF en toponderzoekers), het Project Sneldiagnose, het programma A-Care en de bekostiging van twee leerstoelen.