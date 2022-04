Huishoudens Helmond krijgen warmte uit innovatieve ijzerbrandstof

Als ijzerpoeder wordt verbrand, blijft roestpoeder over. Dat kan met behulp van waterstof weer worden omgezet in ijzerpoeder. "Zo ontstaat een circulaire brandstof", legt de TU/e uit. De testboiler komt dus in Helmond te staan. De omzetting van roestpoeder naar ijzerpoeder gebeurt in een installatie in Arnhem. Op die manier worden fossiele brandstoffen overbodig.

Het technische principe is in 2020 al gedemonstreerd tijdens een project bij bierbrouwer Swinkels. "Met de huidige pilot kunnen we aantonen dat het ook commercieel gezien potentie heeft", zegt Mark Verhagen van RIFT, dat staat voor Renewable Iron Fuel Technology.

"Voor industriële processen en warmtenetten zijn grote hoeveelheden energie nodig", legt Verhagen uit op de site van de universiteit. Het is niet overal haalbaar om binnen afzienbare tijd over te stappen op groene stroom of waterstof. "Onze netwerken zijn er niet op berekend om op korte termijn zoveel energie te leveren aan de industrie bovenop het huidige gebruik. In deze sectoren zijn alternatieven zoals ijzerpoeder dus heel belangrijk."

Het bedrijf heeft ook al plannen voor de volgende stap. Over twee jaar wil het een installatie voor ijzerbrandstof maken die vijf keer zo groot is als die in Helmond. Voor die installatie van 5 megawatt werkt RIFT samen met Veolia Industriediensten.

Het uiteindelijke doel is nog veel ambitieuzer: RIFT wil de zware industrie wereldwijd "decarboniseren met ijzerbrandstof."