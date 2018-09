Zzp'er wil niet in loondienst

Dit blijkt uit een meting van Panteia onder 3000 deelnemers in het zzp-panel. Gemiddeld maakt het inkomen uit de onderneming 86 procent uit van het persoonlijk inkomen van de ondernemer en 61 procent van het gezinsinkomen. De omzet en het inkomen groeien nog steeds niet.

Omzet onveranderd

De omzet blijft voor het tweede jaar op een rij onveranderd. Ruim de helft van de zzp’ers realiseerde in 2012 een omzet tot 50.000 euro en een op de drie realiseerde een omzet tot 25.000 euro. Ook is het inkomen dat de ondernemers met het bedrijf verdienen onveranderd. Een op de vier ondernemers verdient met het bedrijf een gemiddeld netto maandinkomen van minder dan 1.250 euro. Een op de vijf verdient met het bedrijf meer dan 3.000 euro per maand.

Scholing

In dit onderzoek is specifiek aandacht besteed aan de mate waarin de ondernemers investeren in scholing. Ondernemers die in 2012 aan een of meer opleidingen, cursussen of trainingen hebben deelgenomen, besteedden daar in dat jaar gemiddeld ongeveer 2.400 euro aan. De meeste ondernemers vinden dat men in het algemeen voldoende tijd aan opleiding of bijscholing besteedt.