Live: Holleeder vraagt ander Hof in hoger beroep

Holleeder (61) wil andere rechters op zijn zaak, omdat hij meent dat het Amsterdamse hof hem in het liquidatieproces Passage al schuldig heeft verklaard aan de moord op Kees Houtman en aan deelname aan een criminele organisatie. Dat maakt hem bij voorbaat kansloos, vreest hij.

In Passage was Holleeder geen verdachte. Hij heeft apart terechtgestaan, op verdenking van het geven van een reeks opdrachten voor liquidaties, waaronder die van Houtman. De rechtbank veroordeelde Holleeder in juli tot een levenslange gevangenisstraf, conform de eis van het Openbaar Ministerie.

Holleeder tekende hoger beroep aan. Hij heeft alle beschuldigingen ontkend. Zijn zussen Astrid en Sonja zijn belangrijke getuigen in het proces en hebben zeer belastende verklaringen afgelegd.

’Rechters bevooroordeeld’

Holleeders advocaten – onder wie nu ook Desiree de Jonge, die Robert Malewicz vervangt – menen dat het proces bij de rechtbank niet eerlijk is geweest. Janssen houdt vandaag een betoog over waarom dat zo is, in zijn ogen.

