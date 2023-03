Man overleden tijdens snoeiwerkzaamheden in Kerkrade

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP

KERKRADE - In Kerkrade is dinsdag een man om het leven gekomen bij snoeiwerkzaamheden. Dat gebeurde rond 11.30 uur bij een visvijver aan de Dentgenbachweg in het Limburgse stadje. Politie en arbeidsinspectie onderzoeken wat er precies is gebeurd.