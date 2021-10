Le Figaro: Macron wil zes nieuwe kerncentrales bouwen

Macron beloofde aan het begin van zijn presidentschap het land minder afhankelijk te maken van kernenergie. Maar de energiecrisis heeft de stemming in Parijs veranderd. „De energiecrisis toont aan dat we gelijk hebben om nucleair te kiezen voor onze groene energietransitie”, citeerde Le Figaro een niet bij naam genoemde hoge regeringsfunctionaris.

Eerder had de regering gezegd dat ze geen nieuwe EPR-reactorprojecten zou beginnen totdat het Franse energiebedrijf EDF klaar is met de bouw van een EPR-kerncentrale in Flamanville, in het noordwesten van Frankrijk. Flamanville kampt al tien jaar met vertragingen en enorme kostenoverschrijdingen, en ministers willen nog steeds niet zeggen wanneer de centrale in bedrijf gaat.