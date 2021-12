Meerdere mensen vermist na zware explosie in Turnhout: gebouw grotendeels ingestort

Volgens Belgische media zouden er tien mensen aanwezig zijn in het gebouw. Een persoon is al gewond onder het puin vandaan gehaald en een ander is gelokaliseerd. Die zou ongedeerd zijn en in contact staan met de hulpdiensten.„Het contact is nog goed met de bewuste persoon, maar we moeten omzichtig graven”, aldus Van Miert, die aangeeft dat de instabiliteit van het gebouw voor gevaar zorgt. Gezien de omstandigheden wordt er voorzichtig met de hand gewerkt in plaats van met machines en wordt zo weinig mogelijk risico genomen met de medewerkers van de hulpdiensten.

De burgemeester zei tegen VTM Nieuws dat de bewoners en mensen van omliggende panden die beschadigd zijn worden opgevangen in het stadskantoor. De bewoners van zeker twee gebouwen zullen vrijdag niet meer terug naar huis kunnen, daarvoor is de schade daar te groot.

De politie roept mensen op om het gebied rond de Boerenkrijglaan en de Steenweg op Gierle te vermijden. Op beelden is te zien dat halve verdiepingen naar beneden zijn gestort door de knal.

De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt voor de explosie. De politie heeft speurhonden meegenomen om mensen onder het puin te zoeken en er is een graafmachine om brokstukken op te ruimen. Ook is er een speciaal medisch plan afgekondigd om eventuele slachtoffers zo snel mogelijk te helpen. Het middelste deel van het gebouw met een viertal woningen is ingestort, meldt Het Nieuwsblad. De rest van het gebouw liep zware schade op.

De hele buurt werd opgeschrikt door een hels lawaai. „Ik was net met mijn vriendin aan het bellen toen ik een heel luide knal hoorde”, zegt Frans Caers (69), een man die in het appartementsgebouw aan de overkant woont. „Het glas lag binnen in mijn appartement. Ik stond nog in mijn pyjama en ben van schrik nog even binnen gebleven.”

Ook een andere buurvrouw uit de Boerenkrijglaan is zwaar onder de indruk. „Ik zat beneden toen er plots een enorm lawaai was. Alles trilde in huis. Mijn zoon heeft meteen de brandweer gebeld”, zegt ze.

De brokstukken zijn honderden meters ver geslingerd door de ontploffing. Meerdere auto’s in de omgeving zijn beschadigd door rondvliegend puin.

„Er ligt heel veel puin op straat”, zegt ook een buurtbewoner. „Ik vermoed dat er wel een aantal gewonden zijn. Ik heb nog geen mensen het gebouw zien verlaten.”

Turnhout ligt vlakbij de Nederlandse grens in de buurt van Tilburg.