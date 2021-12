Vrees voor doden na explosie Turnhout

De reddingsoperatie in Turnhout gaat na de vermoedelijke gasexplosie de hele nacht door. Daarom wordt volgens de krant een grote lichtinstallatie geplaatst. Reddingswerkers proberen om een tunnel te maken naar een vrouw die vastzit onder het puin. Ze moeten voorzichtig te werk gaan, omdat het gebouw instabiel is na de ontploffing.

De ontploffing vond vrijdagochtend rond 08.15 uur plaats en zorgde voor een enorme ravage. Een deel van het gebouw is ingestort. Een 28-jarige omwonende sprak volgens Het Laatste Nieuws over een enorme knal. „We keken uit het raam, maar zagen enkel stenen en metaal in het rond vliegen. Het leek alsof we in een oorlog waren beland.”

Het bleek lastig om vast te stellen hoeveel mensen precies onder het puin lagen. De autoriteiten spraken eerder over acht vermisten, maar daar ontstond vervolgens onduidelijkheid over. Sommige bewoners bleken niet thuis te zijn, maar anderen hadden mogelijk bezoek over de vloer. Zeker één gewonde is overgebracht naar het ziekenhuis.

De burgemeester vroeg mensen in Turnhout om tijdens de festiviteiten rond de jaarwisseling zo min mogelijk bezig te zijn met vuurwerk. „Niet alleen voor de sereniteit na deze ramp, maar ook om de hulpdiensten niet te overladen die hier heel druk bezig zijn.” Of inderdaad mensen om het leven zijn gekomen bij de explosie „zal de nacht en de volgende dag uitwijzen.”

De hele buurt werd opgeschrikt door een hels lawaai. „Ik was net met mijn vriendin aan het bellen toen ik een heel luide knal hoorde”, zegt Frans Caers (69), een man die in het appartementsgebouw aan de overkant woont. „Het glas lag binnen in mijn appartement. Ik stond nog in mijn pyjama en ben van schrik nog even binnen gebleven.”

Ook een andere buurvrouw uit de Boerenkrijglaan is zwaar onder de indruk. „Ik zat beneden toen er plots een enorm lawaai was. Alles trilde in huis. Mijn zoon heeft meteen de brandweer gebeld”, zegt ze.

De brokstukken zijn honderden meters ver geslingerd door de ontploffing. Meerdere auto’s in de omgeving zijn beschadigd door rondvliegend puin.

„Er ligt heel veel puin op straat”, zegt ook een buurtbewoner. „Ik vermoed dat er wel een aantal gewonden zijn. Ik heb nog geen mensen het gebouw zien verlaten.”

Turnhout ligt vlakbij de Nederlandse grens in de buurt van Tilburg.