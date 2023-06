Premium Het beste van De Telegraaf

Indiase premier Modi verdeelt en heerst met omstreden behandeling moslims

Door Onze redactie buitenland

NEW DELHI - Narendra Modi telt mee op het internationale toneel. Dat de Indiase premier pas de derde regeringsleider was, die van de Amerikaanse president Biden een officieel staatsbanket in het Witte Huis kreeg voorgeschoteld, onderstreept die positie. En dat terwijl Modi in eigen land toch vooral populair is vanwege zijn op het binnenland gerichte politiek.