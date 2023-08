Nigeriaanse senaat stemt tegen interventie na coup

Het regionale blok ECOWAS had de militaire coupplegers in Niger gedreigd met mogelijk gewapend optreden als deze niet voor zondag de afgezette president Mohamed Bazoum in functie zouden herstellen na de coup van 26 juli.

Daarmee rijst de vraag hoe nu verder, want Nigeria is met 223.000 soldaten het sterkste leger binnen ECOWAS, en zonder hen is militair ingrijpen onhaalbaar. De militaire optie werd verworpen door senatoren uit de islamitische noordelijk staten van Nigeria. Buurland Niger wordt daar gevoeld als broederland. „Nigeria had overal kunnen optreden, maar niet in Niger”, stelt de Nigeriaanse analist Lawrence Audu, en uitgever van Defence Times Africa vanuit Abuja. „De landen delen een grens van 1600 kilometer, en zijn historisch te veel met elkaar verbonden voor militair ingrijpen. Een hoop soldaten zouden deserteren.”

Volgens Audu tast inzet van het Nigeriaanse leger in Niger juist de veiligheid in eigen land aan. Audu: „Het Nigeriaanse leger is zwaarbelast met de bestrijding van militanten en jihadisten zoals Boko Haram, en een buitenlandse inzet erbij zou dat in gevaar brengen.” Verder zou het inzetten dan het leger ten koste gaan van het budget voor onderwijs en ziekenzorg in Nigeria.

De Nigeriaanse senaatspresident Godswill Akpabio stelde afgelopen zaterdag dat ECOWAS eerst moet kijken naar diplomatieke oplossingen, en dat is volgens analist Oluwole Ojewale van het Institute for Security Studies in Dakar Senegal de enige oplossing. „Maar dat kost tijd”, zegt Ojewale. „Diplomatie is traag en voor er een akkoord ligt zijn we twee jaar verder.” Ojewale stelt dat het probleem dieper gaat dan een coup, het land kampt met grote verschillen tussen rijk en arm, en er zijn jihadisten actief.

De coupplegers in Niger blijven ondertussen op hun post zitten, en hebben gedreigd hard op te treden tegen een buitenlandse aanval, gesteund door Guinee, Mali en Burkina Faso. Ojewale: „Het zou me niets verbazen als deze dictaturen binnenkort met een eigen ECOWAS komen.”

Zo groeit de impasse in een conflict dat zich volgens analisten kan uitspreiden over de gehele Sahel. Daarbij staat de Russische Wagner Groep likkebaardend klaar om de putschisten in Niamey te beschermen tegen pogingen hen af te zetten. De generaals in Niger zouden verleden week in Mali al om hun hulp hebben verzocht.

Nepvideo

Op Telegram circuleerde dit weekend een video met de landing in Niamey van een reusachtig Russisch Ilyushin IL-76 vrachtvliegtuig met de suggestie dat Wagner-troepen aan boord zouden zijn. Deze video bleek vals, maar dat kan een volgende keer anders zijn.

Ondertussen wordt het leven voor de inwoners van Niger door ECOWAS ingestelde sancties steeds zwaarder vanwege tekorten aan elektriciteit en voedsel.