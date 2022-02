Delen dak stadion ADO Den Haag weggewaaid door storm Eunice

Automobilisten die langs het stadion rijden, delen beelden van losvliegende platen. De rondvliegende beplating zorgt voor ’gevaarlijke situaties’, meldt een persfotograaf. De brandweer is inmiddels ter plaatse en heeft de weg afgezet.

Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om zonnepanelen en stukken dak plaat. De situatie is zorgelijk omdat het stadion in de buurt van bedrijfspanden Iigt. Daarom is meteen begonnen, zo laat een woordvoerder weten, met het snel veiligstellen van de loshangende delen. Ook zijn experts begonnen met het maken van een plan om zo snel mogelijk de situatie onder controle te krijgen.

De weg naast het stadion is hermetisch afgesloten. Toch komt een enkeling even een kijkje nemen ondanks de enorme wind die er waait. ,,Ik wilde alleen even weten hoe erg het was. Maar dit komt wel goed”, zegt een ADO-fan die snel weer in zijn auto springt, omdat de wind hem haast de adem beneemt.