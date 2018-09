Sociale partners tegen SP-wet klokkenluiders

Het wetsvoorstel van SP-Kamerlid Ronald van Raak, gesteund door enkele andere fracties, voorziet in het oprichten van een Huis voor klokkenluiders, waar mensen veilig met informatie terecht kunnen. De sociale partners vinden dat er te weinig rekening is gehouden met hun bezwaren. Ze willen onder meer dat het al bestaande Adviespunt Klokkenluiders in stand blijft als zelfstandig orgaan. De taken ervan moeten in de wet worden verankerd. Bovendien dient er een waterdichte scheiding te komen tussen het Adviespunt en het Huis.

De Kamer bespreekt het wetsvoorstel woensdag.