Campingdrama in Italië: zusjes (3 en 14) komen om door boom op tent

Het incident was op een camping in Marina di Massa in Toscane. De ongeveer 4,5 meter hoge populier werd zondagochtend vroeg omgeblazen tijdens een zwaar onweer. De slachtoffers komen uit de omgeving van Turijn en waren op vakantie.

Ⓒ EPA

Volgens Italiaanse media was een groot deel van de camping al verlaten vanwege het naderende onweer. De getroffen familie zou nog een nacht zijn gebleven omdat ze niet zouden willen reizen in het noodweer.

De Italiaanse premier Conte heeft zijn medeleven betuigd. Hij is diep bedroefd door ’de tragische dood van twee zussen’.