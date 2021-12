Premium Het beste van De Telegraaf

’Pas over een halfjaar aangepast vaccin tegen omicron’

Door Paul Demeyer

Ⓒ ANP / HH

BRUSSEL - Farmaceut Pfizer is volop bezig om zijn vaccin aan te passen zodat het ook bestand is tegen de omicronvariant. Maar dat heeft heel wat voeten in de aarde. In de tussentijd blijft de nieuwe variant wereldwijd woest om zich heen slaan. Dat zeggen de Belgische viroloog Marc Van Ranst en professor Geert Molenberghs in gesprek met Nieuwsblad.