Huis kopen van spaargeld of toch een hypotheek?

Als u de koopsom van 175.000 euro leent op basis van een annuïteitenhypotheek met Nationale Hypotheekgarantie, dan komt de rente voor tien jaar vast uit op ongeveer 4,25 procent per jaar. U betaalt dan het eerste jaar circa 7381 euro aan rente en 2913 euro aan aflossing.

Om het belastingvoordeel te berekenen, moet u rekening houden met de bijtelling van het eigenwoningforfait van naar schatting 1050 euro. De resterende 6331 euro aan aftrek levert waarschijnlijk 42 procent belastingvoordeel op, wat neerkomt op 2659 euro. Per saldo zijn de netto rentelasten 4722 euro, ofwel 2,72 procent per jaar. Door de jaarlijkse aflossing neemt uw belastingvoordeel af en stijgen uw netto rentelasten.

Betaalt u de koopsom uit uw eigen geld, dan is dat in feite het netto rendement op uw spaargeld geworden. Voor een goede vergelijking moet u bovendien rekening houden met de 1,2 procent belasting die u nu in box 3 over uw spaargeld betaalt. U zou dus een spaarvorm moeten vinden die minimaal 3,92 procent oplevert om netto hetzelfde uit te komen. Als ik kijk naar de hoogste depositorentes op dit moment, dan zijn die voor tien jaar vast circa 3,5 procent. In uw geval is eigen geld gebruiken dus voordeliger. U kunt later altijd nog besluiten om een hypotheek te nemen, maar pas op: de rente op die hypotheek is dan niet aftrekbaar.

Tot slot moet u het spaargeld natuurlijk kunnen missen. Twijfelt u daaraan, dan is het mogelijk verstandig voor een deel van de koopsom toch een lening te nemen.