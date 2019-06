Top over EU-banen geschorst, overleg muurvast

Verslaggever Niels Rigter is in Brussel en tweet over de laatste stand van zaken. Volg zijn berichten onderaan dit artikel.

Bronnen in Brussel meldden dat er vandaag of morgen mogelijk geen overeenstemming wordt bereikt over de Brusselse topbanen, waarvan behalve het voorzitterschap van de Europese Commissie ook het de post van EU-buitenlandchef en het voorzitterschap voor de Europese Raad te vergeven is. Die besluiten zouden dan worden doorgeschoven naar 15 juli.

Het overleg in Brussel stond volgens het programma om 18.00 uur gepland, maar vanwege allerlei informele overlegjes werd dat drie keer uitgesteld. Om 21.30 uur was het eindelijk zover. Maar nog later op de avond werd het overleg dus opgeschort.

Nachtwerk

Het beloofde al een lange avond te worden, kondigden meerdere leiders aan. Het voorstel van Tusk, voorzitter van de Raad, om Frans Timmermans voor te dragen als commissievoorzitter stuit op het nodige verzet. Ook over andere posten die moeten worden ingevuld zal nog flink worden onderhandeld.

Net als bij de eerdere diners over personeelskwesties worden de telefoons van de 28 leiders geblokkeerd. Mochten ze er niet uitkomen, dan kunnen ze zo nodig maandag bij het ontbijt verdergaan.

Steun

Timmermans’ concurrent Manfred Weber van de christendemocratische EVP zou zijn kandidatuur intrekken, zo melden diverse media. Of er genoeg steun is voor de Nederlander moet nog blijken. Polen, Hongarije en mogelijk ook Tsjechië, Slowakije en Ierland steunen hem niet.

Het plan van Tusk is een compromisvoorstel van Duitsland, Nederland, Frankrijk en Spanje, dat de leiders hebben voorgekookt tijdens de G20-top in Osaka afgelopen weekend. Daarin zouden de christendemocraten hun frontman Weber voor de Europese Commissie opgeven. Als troostprijs zou hij voorzitter van het Europees Parlement kunnen worden.

Tusk zei dat hij een sociaaldemocraat zou voorstellen, voor wie Timmermans de ’Spitzenkandidat’ was. Tijdens de schorsing lieten diplomaten van meerdere delegaties weten dat het ’Osaka-pakket’ of de ’sudoku-afspraken’ nog tamelijk ongeschonden op tafel lagen. Vooral bij de christendemocraten, wier macht de afgelopen jaren is afgekalfd maar die nog altijd de grootste zijn, was fel verzet tegen het opgeven van hun machtspositie.

Dilemma

Uitstel van overeenkomst over de toppositie zou Timmermans voor een dilemma plaatsen. Woensdag kiest het Europees Parlement een nieuwe voorzitter. Voor dat parlement is Timmermans verkozen; hij kan er misschien, als tweede keus, voorzitter van worden. Dat zou hij maandag kenbaar moeten maken. Vanuit het Europees Parlement kan hij later nog steeds commissievoorzitter worden, maar het is de vraag of het z’n kansen daartoe echt vergroot als hij ’overstapt’. Blijft hij in de commissie, waarvan hij nu vice-voorzitter is, en hij wordt straks niet voorgedragen als voorzitter, dan staat hij met lege handen.