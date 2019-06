Top over EU-banen met forse vertraging van start

Donald Tusk en Frans Timmermans. Ⓒ AFP

BRUSSEL - De top van de EU-regeringsleiders die moet leiden tot een voordracht van een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie is met forse vertraging begonnen. Het overleg in Brussel zou volgens het programma om 18.00 uur van start gaan, maar vanwege allerlei informele overlegjes werd dat drie keer uitgesteld. Om 21.30 uur was het zover, meldde de woordvoerder van EU-president Donald Tusk.