Eigen Huis peilt mening over ozb

De Vereniging eigen Huis is een grote peiling begonnen over de onroerendezaakbelasting (ozb). De vereniging wil van Nederlanders weten wat zij vinden van de belasting. Eigen Huis is zelf uiterst kritisch over de ozb, omdat de totale opbrengst daarvan ieder jaar stijgt, terwijl de huizenprijzen juist sinds 2009 jaarlijks zijn gedaald.