Kan idee van testsamenleving alweer de prullenbak in? ’Elke drie dagen testen op corona, wie wil dat?’

Het heropenen van de samenleving en daarnaast de bevolking één keer per maand laten testen, is geen realistische strategie. Deze conclusie wordt getrokken door epidemiologen van het UMC Utrecht en Universiteit Utrecht. Kan er daarmee nu al een streep door het plan van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) om in maart de samenleving verder te openen? Of is er toch nog hoop?