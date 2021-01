Inspectie: informatiehuishouding politie niet op orde

„Dit rapport vergt nadere maatregelen ten aanzien van leiderschap en cultuur”, schrijft de bewindsman. De maatregelen die Grapperhaus voorstelt klinken weinig concreet. Namelijk het ’organisatorisch op orde brengen van de basis, het verbeteren van leiderschap en cultuur en het versterken van de interne en externe sturing en monitoring’.

Grapperhaus deelt de conclusie van de Inspectie dat de organisatie nog een lange weg heeft te gaan. „Het is van belang dat zowel medewerkers als ook de partners van de Landelijke Eenheid vertrouwen hebben in de gekozen aanpak en betrokken worden bij de verbeteringen. Ik heb de korpschef gevraagd hierop toe te zien en mij periodiek over de voortgang van dit traject te informeren.”

Puinhoop

Het is een puinhoop bij de landelijke politiedienst die gaat over het runnen van informanten, de informatiehuishouding die politiemensen moet beschermen en contact houdt met buitenlandse opsporingsdiensten. Sturing is er niet en het welzijn van politiemensen is fors afgenomen.

Jarenlang wanbeleid binnen het politie-onderdeel Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO) zorgt voor grote risico’s in de opsporing van onder andere terroristen en leidt tot een slecht imago van de Nederlandse politie. Binnen de dienst is het slechte beleid bovendien schadelijk voor werknemers.

Die schokkende conclusies trekt de Inspectie Justitie en Veiligheid, dat onderzoek deed naar de Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO) van de politie, in opdracht van de korpsleiding en minister Grapperhaus.