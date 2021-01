Rabobank raakt megabedrag kwijt door witwastruc: drie ton aan vals geld omgewisseld

Ondanks het feit dat de hoofdverdachten tot op heden nog niet zijn gepakt, staan dinsdag vijftien mensen voor de politierechter. Sommigen zwijgen, anderen zeggen een goede verklaring te hebben voor het grote geldbedrag dat opeens op hun rekening stond. De ’storters’ vielen op omdat ’hun stortingsgedrag afweek van hun gewoonten’. Na verder onderzoek bleek dat vrijwel alle storters banden hadden met bewoners van het kamp in Oss. Dat meldt het AD.

De truc

De verdachten stopten valse briefjes van 500 in een stortingsautomaat van de Rabobank om deze later, of soms zelfs dezelfde dag weer terug te pinnen. Ditmaal in briefjes van honderd. In totaal ging het om een bedrag van 323.500 euro. De automaten van de Rabobank merkten in eerste instantie niets op, maar na een software-update gingen alle alarmbellen rinkelen. De biljetten werden als ’verdacht’ gemarkeerd en later onderzocht door de Nederlandse bank. Toen bleek dat het om een gigantische lading vals geld ging, deed de Rabobank aangifte.

In totaal zouden 37 klanten valse biljetten hebben gestort. Voordat ze het geld gingen storten verhoogden vrijwel alle verdachten hun limiet.

De politierechter doet donderdag in de namiddag uitspraak in alle zaken. Die dag staan nog eens tien verdachten terecht.