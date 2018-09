Half-Nederlandse serieondernemer is boegbeeld in Amerika

VanderVeldt (43) is een ervaren rot in de Amerikaanse technologie-industrie. Als dochter van een Amsterdamse ondernemer wist ze in Texas al diverse internetbedrijven succesvol uit de grond te stampen. Vaak doet ze dat met heel veel lef: zo sloeg ze een bod van een investeerder van twee miljoen dollar op haar businessplan af toen haar eerste bedrijf bijna failliet was. “Ik zei dat een investering in mijn bedrijf en niet mijn businessplan de enige kans was om betrokken te raken. De volgende dag ging hij toch overstag en bood mij een eerste investering van een kwart miljoen euro.”Sinds ze ook regisseur en presentatrice van het primetime CNBC-programma ‘American Made’ is, is ze in Amerika uitgegroeid tot een van de boegbeelden van vrouwelijk ondernemersland. Die rol neemt ze graag op zich. “In mijn eerste ondernemersjaren, voor de eeuwwisseling, voelde ik me een beetje eenzaam in de techscene. Overal waar ik kwam, zat ik louter met mannen aan een tafel. Inmiddels zie ik dat dat aan het veranderen is. Dat doet me deugd.”Empowering a Billion WomenHet is een van de redenen waarom Dell-oprichter Michael Dell, net als Vanderveldt een Texaan, haar de ruimte gaf om Empowering a Billion Women by 2020 op te richten. Dat is een programma van Dell dat tot 2020 één miljard vrouwen op weg moet gaan helpen met ondernemen. “Dat gaat ons lukken, daar ben ik zeker van”, zegt Vanderveldt. “Het is erg belangrijk dat we dat voor elkaar krijgen.”Dat zegt ze niet omdat vrouwen met ondernemen eindelijk een laatste stap naar een volledige geëmancipeerde samenleving zouden zetten. Volgens haar wordt de hele wereld er ook echt beter van. “Bedrijven die onder het eigendom van vrouwen vallen, nemen vaak een centrale rol in de maatschappij in”, zegt ze. “Ze willen graag dat hun onderneming wat betekent voor de regio en mensen om hen heen.” Ook zouden sommige bedrijven meer omzet draaien met vrouwen aan het roer. “Vrouwen zullen bepaalde producten eerder aan andere vrouwen aanbevelen. Onderneemsters kunnen zich daar beter in inleven en dat wordt terugbetaald in vertrouwen.”Derde wereldZe is echter niet verbaasd dat onlangs nog uit onderzoek bleek dat twee op de drie Nederlandse vrouwen juist geen interesse in ondernemen hebben. Volgens haar komt de grootste groei aan nieuwe onderneemsters uit de Derde Wereld. “Twee gegevens zorgen daar voor een boost in het aantal vrouwelijke ondernemers. Allereerst zorgt de snelle verspreiding van smartphones en internet ervoor dat vrouwen daar eindelijk technologie in handen hebben waarmee ze op afstand kunnen ondernemen. De slechte infrastructuur vormt geen groot obstakel meer. Daarnaast is er door de armoede wel een constante drang om de familie te ondersteunen. Die situatie bestaat nu niet in het westen.”Het is ook de reden dat Vanderveldt veel naar onderontwikkelde gebieden vliegt. Voor Dell, of op eigen titel. “Nog niet zo lang geleden zijn ik en mijn man naar Haïti gevlogen. We spraken met de president om plannen over verbetering van de telecomstructuur aan te kaarten. Verder hebben we computers afgeleverd bij 27 onderneemsters die dat zelf zich niet konden veroorloven.”Dell Innovators Credit FundDell heeft Vanderveldt echter niet alleen vanwege haar boegbeeldfunctie, maar ook om haar nuchtere zakelijke houding aangetrokken. Toen aandeelhouders van haar eerste bedrijf vonden dat haar vader Hans niet voldeed als CEO, was ze bijvoorbeeld zo professioneel om het roer van hem over te nemen. “Dat viel me natuurlijk wel zwaar, zeker omdat mijn vader geen enkele leidende functie meer in kon nemen. Investeerders hebben moeite met bedrijven die door families geleid worden, dus moest hij helemaal terugtreden.”Het verklaart uitstekend waarom ze vorig jaar de leiding kreeg over het Innovators Credit Fund, een nieuw fonds dat de komende jaren 100 miljoen dollar in innovatieve bedrijven zal investeren. In die hoedanigheid was ze vorige maand ook juryvoorzitter bij Get in the Ring, een pitchwedstrijd van de Rotterdamse Erasmus Universiteit en Amerikaanse Kauffmann Foundation. “Nederland is één van de landen waar mijn fonds zich graag oriënteert op veelbelovende startups en daarom was dit een goede gelegenheid om contacten met de startupscene te leggen. We zijn via accelerator Techstars al betrokken bij een Nederlands bedrijf als Fosbury, en kijken of we hier meer kunnen doen.”NederlandIn Nederland heerst volgens haar een prima cultuur voor ondernemerschap. “Het is van oudsher een handelsland. Niet voor niets ontstond hier de allereerste beurs.” Die honger om te ondernemen ziet ze nu nog steeds. Daarbij wordt ze gesteund door een wereldwijd onderzoek van LinkedIn, waaruit blijkt dat Nederlandse ouders het liefste zien dat hun kind gaat ondernemen. Vanderveldt: “Er bestaat hier een soort van David tegen Goliath mentaliteit die het opnemen wil tegen de rest van de wereld.”En ze gaat nog even door met haar lofzang: “Jullie introduceren vaak innovatieve concepten. Neem nu Get in the Ring, dat is een wedstrijd met showelementen, die ik zo één op één zou willen kopiëren naar Amerika. Of neem nu de typische crowdfunding websites die jullie in Nederland hebben. Die vind je niet in de VS, omdat het bij ons helaas niet mogelijk is om zo een belang in een bedrijf te krijgen.”LefToch reikt ze wel degelijk een verbeterpunt aan: de Nederlandse ondernemer is soms een tikkeltje te angstig om te falen. “Je moet lef tonen en niet te behouden te werk gaan. Die durf vind ik een mooi deel van de Amerikaanse cultuur. Ook op het businessvlak is het wat dat betreft echt ‘the wild, wild west’. In Nederland ben je, vergeleken met Amerika, veel meer uitleg aan je familie en verschuldigd als het mis gaat.”

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik