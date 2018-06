Paus populairste gespreksonderwerp Facebook

Op de tweede plaats staat het onderwerp 'verkiezing', wat niet verrassend is met veelbesproken verkiezingen in landen als India, Iran en Italië.

De 'royal baby' van de Britse prins William en zijn echtgenote Kate schopte het tot de derde plaats, gevolgd door de tyfoon die de Filipijnen trof en de overleden Britse oud-premier Margaret Thatcher. Oud-president van Zuid-Afrika Nelson Mandela, die vorige week donderdag overleed, staat op de 10e plaats.

Facebookgebruikers melden ook veel ontwikkelingen in hun eigen leven. Het vaakst gaat het dan over nieuwe relaties, verlovingen en huwelijken. Reizen en verhuizingen volgen op plaats 2 en 3. Ook beëindigde relaties worden veelvuldig op Facebook gemeld, wat een 4e plaats oplevert.

Het Amerikaanse bedrijf heeft ook de populairste plaatsen waar mensen inloggen op een rij gezet. In Nederland waren de Wallen in Amsterdam het epicentrum van Facebook-activiteit. Ook in Duitsland kwam een uitgaansgebied waar veel jonge toeristen komen, in dat lijstje op de eerste plaats: de Reeperbahn in Hamburg.