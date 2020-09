Draagvlak corona-app: ’Nederlander wil beloning voor gebruik’

Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction onder 1010 Nederlanders tussen de 15 en 70 jaar. „De initiële interesse is groot; dat zie je aan de vele Nederlanders die app al hebben geïnstalleerd. Ons onderzoek bevestigt dat: 68% vindt dat de corona-app geïntroduceerd moet worden. En 20% vindt zelfs dat de app verplicht moet worden”, vertelt onderzoeker Gerard van der Werf.

Er gebeurt echter iets geks met dat draagvlak als wordt gevraagd in hoeverre men zelf bereid is de app te downloaden; 36% geeft aan de app te zullen installeren en nog eens 22% twijfelt.

Waarborging van privacy

Van der Werf: „Kennelijk is er terughoudendheid en daarop is doorgevraagd. Er zijn twee elementen die burgers ervan weerhouden om de app te gaan gebruiken: de waarborging van de privacy en twijfel of de app wel een bijdrage levert aan versoepeling van de regels.”

Zo heeft maar liefst 53% van de ondervraagden er geen vertrouwen in dat er sprake is van een goed privacybeleid; 57% denkt dat de app geen bijdrage levert aan het bestrijden van de epidemie. Maar als gegarandeerd wordt dat de privacy niet wordt geschonden, dan geeft 51% aan de app te gaan gebruiken en twijfelt 21% er nog steeds aan.

Gevoel van onduidelijkheid

Volgens Van der Werf blijkt uit het Motivaction-onderzoek dat er nog wel werk aan de winkel is voor de overheid. „De app kan zomaar een doodgeboren kindje worden in plaats van de redder van de natie als je kijkt naar de twijfel en het gevoel van onduidelijkheid onder de Nederlanders. Ze willen zeker weten dat de privacy gewaarborgd wordt en dat zou meer benadrukt moeten worden. Hoewel antwoorden en meningen van burgers vaker neigen naar voorzichtigheid en zelfs afwijzing wanneer het om een innovatie gaat. In praktijk zet een groot deel van de Nederlanders bijvoorbeeld allerlei zeer persoonlijke informatie op Facebook in ruil voor sociale contacten, zichtbaarheid en entertainment.”

Inzetten bij deurbeleid

De overheid heeft besloten de nieuwe app niet in te zetten voor deurbeleid in horeca en bij kunstinstellingen. Toch laat het onderzoek zien dat mensen enthousiaster worden om de app te gebruiken als er een beloning tegenover staat. „Het zal voor veel Nederlanders een no-brainer zijn om de app te gaan gebruiken als ze daar vrijheid en contact voor terugkrijgen. Stel je voor dat je werkt met het principe van groen en rood. Als alles goed is, heb je een groen licht. Dan kan je dus naar het theater of het terras. Is het rood, dan moet je je laten testen. Mensen zonder app mogen niet naar feesten, kroegen en musea. Want als je geen app hebt, kun je ook geen groen licht laten zien”, legt Van der Werf uit.

"Het zal voor veel Nederlanders een no-brainer zijn om de app te gaan gebruiken als ze daar vrijheid en contact voor terugkrijgen"

De onderzoeker is ervan overtuigd dat ’beloning’ voor het gebruiken van de app een domino-effect heeft: „Een uitruil van het gebruik van de app tegen bewegingsvrijheid in horeca, theater, musea, festivals helpt de economie en de kwaliteit van leven. Ook kan de app bij goed en breed gebruik een relevante bijdrage leveren aan de beheersing van het virus door risico op besmetting snel helder te krijgen en het traceeronderzoek te vergemakkelijken. Als daarentegen de app niet gebruikt mag worden bij deurbeleid in de horeca en in de culturele sector, zal de opbrengst voor de gebruiker nihil zijn en kunnen we ons de moeite van een introductie besparen.”