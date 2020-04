Staat moet Volkert van der Graaf betalen na misser

Van der Graaf heeft de juridische overwinning te danken aan een kleine misser: de handtekening van de minister ontbrak op een document.

De veroordeelde had op 13 augustus 2018 aan twee ministeries inzage gevraagd in zijn persoonsgegevens in het archief. Alleen minister Dekker van Rechtsbescherming reageerde op dat verzoek met de mededeling dat het besluit wordt uitgesteld. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid sloot zich daarbij aan, maar zijn handtekening ontbrak.

Voor Van der Graaf had duidelijk moeten zijn dat de brief mede namens hem bedoeld was. Maar, zo schrijft de rechter: ’De minister van Justitie en Veiligheid erkent dat de brief ook mede namens hem ondertekend had moeten zijn’.

Volkert vrij man

Volkert van der Graaf is in 2003 voor de moord op Fortuyn tot 18 jaar cel veroordeeld. De laatste zes jaar was hij al vrij, maar moest hij zich aan voorwaarden houden, zoals een meldplicht en een verbod om met de pers te praten. In mei loopt zijn proeftijd af en is hij een volledig vrij man.

Voor de nabestaanden is het nog altijd onverteerbaar dat Volkert van der Graaf vanaf dat moment zonder enige vorm van toezicht weer kan gaan en staan waar hij wil, vertelden zij eerder deze maand aan De Telegraaf.