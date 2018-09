Smokkelen voor Sint

Stiekem cadeautjes verstoppen onderin de boodschappenkar, smoezen verzinnen om te kunnen sinterklaasshoppen of de achterbak van de auto volstouwen met sintspullen? Soms moeten ouders zich in allerlei bochten wringen om de aankopen voor pakjesavond buiten het zicht van hun kroost te houden. Hoe zorgen we ervoor dat we onze kinderen op pakjesavond echt verrassen?