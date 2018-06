Alsnog veroordeling voor lekken rechercheur

De zaak tegen K. en Van E. sleept al jaren. Rechtbank en hof spraken het tweetal eerder vrij, omdat een afluistermethode die in het onderzoek is gebruikt, niet aan de wettelijke eisen zou voldoen. In cassatie (ingezet door het Openbaar Ministerie) zette de Hoge Raad een streep door die conclusie. Het Amsterdamse hof moest de zaak opnieuw doen, met als uitgangspunt dat de methode wettelijk gezien wél in orde is. Advocaat Nico Meijering liet maandag weten dat hij opnieuw naar de Hoge Raad stapt.

De methode kwam neer op het gebruik van een geprepareerde mobiele telefoon van K. Daarmee kon worden afgeluisterd, maar het afgeluisterde kon niet worden opgenomen. Volgens het eerdere oordeel van het hof was dat niet volgens de regels, omdat er achteraf geen controle mogelijk was.

Sjaak K. werd in 2006 aangehouden. Hij werkte destijds bij de toenmalige Nationale Recherche. Hans van E. werkte in een veel verder verleden bij de Amsterdamse politie. Hij heeft volgens het hof vertrouwelijke informatie van K. doorgegeven aan zijn advocaat, Nico Meijering.

Een zeer ernstig feit, zegt het hof, dat het vertrouwen van burgers in de integriteit van de politie schaadt. K. en Van E. hebben altijd ontkend.

Meijering vindt dat politie en justitie „hoog spel” hebben gespeeld met Sjaak K. Over hem werd gezegd dat hij 'de Pet' was - een gevoelig lek in de politieorganisatie, dat het criminele milieu jarenlang stelselmatig zou hebben voorzien van vertrouwelijke gegevens. Meijering: „Maar dit is nu de voorlopige tussenstand: dat er één keer informatie zou zijn gelekt. Daar zijn wij niet van onder de indruk.”

Bij de strafoplegging heeft het hof rekening gehouden met de ouderdom van de feiten.