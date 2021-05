Klaas Dijkhoff haalt uit naar ’vijfpartijenplan’ Sigrid Kaag

Zowel richting de VVD en CDA ontbreekt het Kaag aan empathie, meent Dijkhoff. „Dit is niet verstandig als je wil dat het CDA snel aan boord komt en mee gaat praten over stabiel bestuur,” zegt de vertrokken VVD’er bij WNL op Zondag.

Dit soort uitspraken helpen daarbij volgens hem niet: „Er is een verschil tussen vragen aan het CDA of ze meepraten, of dat je zegt: ’Jullie komen praten, met PvdA én GL erbij. Dat maakt voor het gevoel van je kiezers gewoon uit.”

„Je kunt beter eerst uitleggen ’dit gaan we doen’, dan dat je zegt ’we weten eigenlijk niet wat we gaan doen, maar we gaan in ieder geval al met twee partijen om de tafel zitten’, waarvan je weet dat het er één teveel is, en de ander nog verder van je af staat.”

Inhoud

Ook oud-minister van Financiën en CDA-coryfee Onno Ruding fronst zijn wenkbrauwen bij de droomcoalitie van Kaag. Ruding die vindt dat het eerst over de inhoud moet gaan en dan pas over de partijen. Ook ziet hij liever een kabinet met CU dan met de linkse partijen.

Kaag hamert al langer op een zo progressief mogelijke coalitie. In deze vijf partijen ziet ze haar droomkabinet. Kiezers van zowel VVD als CDA verzetten zich tegen dit idee, blijkt zondag uit een nieuwe peiling van Maurice de Hond. Een coalitie met alleen PvdA erbij, stuit op een stuk minder weerstand.

Prominente CDA’ers lieten vorige week aan De Telegraaf al weten niets van de Kaagcoalitie te moeten hebben. Vijf partijen is te veel, en datzelfde geldt voor de combinatie van PvdA én GL, was de teneur.

Ook bij de VVD zijn er bedenkingen over de Kaagcoalitie. „Ik zit niet te wachten op een coalitie met én PvdA én GL. Alleen met PvdA is voldoende en evenwichtiger”, stelde oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas.

Op sociale media lieten raadsleden uit verschillende hoeken van het land zich horen. „Een nachtmerrie voor de VVD. Voortzetting met CU is nog steeds een uitstekende optie”, aldus fractievoorzitter Gerda Bruins van VVD Hof van Twente. Het Amsterdamse VVD-raadslid Hala Naoum Néhmé waarschuwt zelfs voor ’politieke zelfmoord’.