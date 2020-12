Grapperhaus: handhaving mondkapjesplicht ’heel relaxed’

„Ik heb het idee dat negen op de tien mensen het doen. Mensen die het niet doen worden erop aangesproken, iedereen kan zich een keer vergissen.” De CDA-bewindsman noemt het zelfs ’bewonderenswaardig’ hoe het gedrag in de zogeheten ’publieke binnenruimten’ is veranderd. „Want als u mij vorig jaar rond deze tijd had verteld: we gaan de kerst in met mondkapjes, dan had ik gezegd: dat is toch wat Japanse toeristen dragen als ze verkouden zijn?”

De minister zegt nog niet te weten hoeveel boetes er inmiddels zijn uitgedeeld voor een ’blote mond’. „Dat kan ik nog niet overzien. Laten we nou niet iedereen tijdens de eerste week op de bon slingeren, want heel veel mensen moeten er nog aan wennen.” Daar wordt dan ook rekening mee gehouden, zegt de minister. „Ik geloof dat de handhaving heel relaxed is.”

Ook Grapperhaus krijgt berichten over groepen mee die bewust geen kapje dragen terwijl dat wel zou moeten. „Dat moeten we elkaar niet aandoen. Ik denk toch wel dat mensen daar overwegend goed mee bezig zijn.”

Het niet dragen van een mondkapje in de publieke binnenruimte kan vanaf 1 december worden beboet met 95 euro. Een ’blote mond’ kan zodoende geen strafblad opleveren, omdat daar hogere boetes voor nodig zijn.

De politie deelt inmiddels wel de eerste cijfers. Afgelopen week zijn er 65 mensen op de bon geslingerd die geen mondkapje droegen. In totaal zijn er in die periode 510 mensen op de bon geslingerd die zich niet hielden aan coronamaatregelen, ook zijn er 32 illegale feesten beëindigd.