Schapenhouder radeloos na nieuwe aanval door wolf: ’Zo gaat het niet langer...’

Schapenhouder Jos Verhulst is helemaal klaar met de wolf: „Mensen die zeggen dat het de natuur is, weten niet wat er hier speelt. De schade is niet te overzien.” Ⓒ Rias Immink

Bokhoven - Schapenhouder Jos Verhulst is ten einde raad. Nadat hij afgelopen weekeinde al enkele tientallen schapen had verloren aan een naar alle waarschijnlijkheid moordlustige wolf, staat de teller inmiddels op 43. De wolf sloeg maandagnacht toe in een kudde die in het Brabantse dorpje Bokhoven op de dijk langs de Maas stond. Dinsdagochtend waren er elf dode dieren te betreuren.