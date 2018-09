PVV wil aanhouding Bouterse in Zuid-Afrika

Bouterse is in ons land veroordeeld wegens drugshandel. De partij van Geert Wilders vindt het verder „ongepast” dat koning Willem-Alexander bij dezelfde plechtigheid aanwezig is als de Surinaamse president.

Bouterse zal bij de uitvaart ook de Unasur, de organisatie van Zuid-Amerikaanse staten, vertegenwoordigen. Hij geniet als president onschendbaarheid. Zijn zoon Dino werd eerder dit jaar in Panama aangehouden en uitgeleverd aan de VS. Hij is daar aangeklaagd wegens drugs- en wapenhandel en steun aan terrorisme.