Scholier bekent doodschieten 19-jarige tijdens ’ripdeal’: ’Kwestie van overleven’

Het slachtoffer zou deel uitmaken van een groep die 300 gram hasj van V. zou kopen maar probeerde de drugs te stelen.

De groep hasjkopers wilde V. met een paar honderd euro afschepen voor de aankoop van de partij drugs. Al snel gaat het mis: „Het slachtoffer kwam op mij aflopen, pakte mij met één hand vast en greep met de andere naar iets glinsterends. Ik was ervan overtuigd dat het een vuurwapen was. Ik vreesde voor mijn leven, trok een pistool uit mijn broekband en heb uit noodweer geschoten. Het was een kwestie van overleven.”

Hasjhandel

Lars V. staat terecht voor doodslag. Hij was toen het fatale schot werd gelost 18 jaar, en hield zich bezig met hasjhandel: „Ik ging vijf dagen per week naar school en wilde ook leuke dingen doen en had daar geld voor nodig.”

Aan één lid van de groep drugskopers had V. al eerder hasj verkocht. „Maar 300 gram was echt wel veel. Ik vertrouwde het niet.” Het wantrouwen maakte dat V. de kopers naar een autodealer liet komen aan de Hoofddorpse Opaallaan. „Deze plek kan ik vanuit mijn flat goed zien.”

Slachtofferverklaring

De officier van justitie formuleert later dinsdag een strafeis. Bij de rechtszaak zijn veel belangstellenden, onder wie ook nabestaanden. Aan het einde van de ochtend is begonnen met het voorlezen van een zeer emotionele verklaring namens de moeder van het slachtoffer. Er wordt gesnikt en gehuild in de rechtszaal. Lars V. hoort het met gebogen hoofd aan.